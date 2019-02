Sanremo 2019, per Spotify Mahmood non è elitario

A spingerlo al primo posto della classifica di Sanremo 2019 è stato il voto congiunto della Giuria d'onore e della Sala Stampa. Per questo la vittoria di Mahmood ha creato non pochi malumori (chiedere al secondo classificato Ultimo, scusate il gioco di parole) con l'intervento addirittura di Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno attaccato il regolamento del Festival (regolamento per altro molto simile a quello dell'edizione 2018). Nel giro di pochi di minuti il suo trionfo è stata bollato come il trionfo di un'elite rigorosamente di sinistra. In realtà i dati di vendita e streaming dicono ben altro. Proprio dallo streaming arrivano infatti i numeri più interessanti: Soldi è volata in testa alla Top 50 italiana di Spotify con 1.481.036 ascolti in un giorno. A chi non è del settore questo risultato dice probabilmente poco, ma si tratta di un record importante per lo meno per un artista italiano. Come segnala infatti Eurofestivalnews.com, meglio di lui ha fatto solo l'incontro tra i due trapper Sfera Ebbasta e Ghali, che con la loro collaborazione Peace & Love hanno totalizzato 1.599.253 stream il 4 maggio 2018. Un dato che proietta la proposta di Mahood anche al 40esimo posto della classifica globale della piattaforma (con quasi 100mila ascolti provenienti dall’estero).