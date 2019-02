Montalbano e quelle divise lontane da Matteo Salvini

SULLO SFONDO IL NODO MIGRANTI

È stata la presentazione per la stampa del ritorno su RaiUno del personaggio creato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti a innescare la mina. L'altro capo del filo, in onda stasera (Un diario del '43 è in programma per il 18 febbraio), si apre infatti con Montalbano che, insieme ai suoi uomini, è impegnato con l’emergenza migranti davanti alle coste di Vigàta. Apriti porto (se non fosse che è già chiuso). Gli amanti dei retroscena si sono subito scatenati raccontando sui giornali che è bastato parlare di «migranti soccorsi in mare» per far scoppiare le (immancabili per la verità, in questi casi) «fibrillazioni politiche», con «telefoni che squillavano» a Viale Mazzini e «direttori accerchiati» (chissà quanti «E mo?» tremebondi si sono sentiti per i corridoi della Rai quel pomeriggio). È bastato insomma non essere in linea col Viminale per creare un cortocircuito di finto vero e verosimile che di per sé è già un editoriale.