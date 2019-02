Il Volo ha denunciato il bullismo dei giornalisti di Sanremo 2019

Non si fermano le polemiche sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il podio contestato dalla sala stampa e dal pubblico in platea all'Ariston e la vittoria di Mahmood con il televoto aveva premiato Ultimo, sono stati i terzi classificati de Il Volo a raccontare come alcuni giornalisti della sala stampa li abbiano pesantemente insultati.