I consigli degli chef per San Valentino

San Valentino è un banco di prova per coppie consolidate e non, ma la cenetta romantica in un ristorante stellato è un'arma di seduzione scaccia-pensieri. Gli chef di tutta Italia, da Nord a Sud, si sono sbizzarriti con creazioni ad hoc per la ricorrenza, pensando a chi magari si è appena conosciuto e anche a chi invece vuole consolidare un rapporto duraturo.

VINCIGUERRA PROPONE IL MENÙ CONOSCIAMOCI

Per quelli che sono ai primi incontri, lo chef Ilario Vinciguerra, propone nel suo ristorante di Gallarate il menu 'Conosciamoci' per stimolare il consolidarsi del tête-a-tête.