Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sarebbero tornati insieme

Ci sarebbe un lieto fine nella storia tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Una delle coppie d'oro del cinema italiano era "scoppiata" a fine 2018 ma ora, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe tornato il sereno. «Nel novembre scorso», si legge nella rivista di gossip, «dopo quasi 10 anni di matrimonio e due figli la coppia ha annunciato la separazione: era stato un fulmine a ciel sereno. Ma ora ecco il colpo di scena: come in un film arriva il lieto fine con l’armonia ritrovata». Il 54enne e la 40enne hanno vissuto lontani per alcuni mesi, anche per motivi lavorativi. Virzì era impegnato nelle presentazioni di Notti Magiche mentre Ramazzotti si trovava sul set di Un anno in Italia di Francesca Archibugi.