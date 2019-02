Volete stupire a tavola la vostra lei o il vostro lui a San Valentino? Dimenticate, almeno per oggi, aragoste, astici e "piccantezze" varie: i veri cibi afrodisiaci sono gli insetti. Già, proprio loro. Considerati da più parti il cibo del futuro, in attesa dell'attuazione del regolamento sul Novel Food in Europa, al momento gli insetti presentati da alcune aziende Ue sono quattro: grilli, buffalo worm, larve di Tenebrio Molitor e locuste. Bene, ma come cucinarli? Una risposta l'ha data MasterBug, il foodblogger della cucina con insetti che con lo chef trevigiano Eros Marchi, il quale di sesso e fornelli si era già occupato con il volume Cucina con... Eros. 100 ricette per amore La mia storia, la mia passione, ha ideato un dolce dedicato agli innamorati utilizzando gli insetti dotati di maggiori proprietà afrodisiache: formiche e pupe di bachi da seta, utilizzati da secoli in Estremo Oriente come alimenti rinvigorenti.