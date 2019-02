San Valentino al tempo della Trap

LA POETICA DI SFERA EBBASTA

Sfera Ebbasta, come si sa, non usa mezze misure: «Quanto sei porca dopo una vodka»; quindi passa al sodo: «Lasciami il numero e se mi ricordo/magari un domani ti richiamerò/io non lo so cosa ti faccio/però mi cerchi lo so che ti piaccio/sono una merda ragiono col cazzo/oggi ti prendo, domani ti lascio». Sono testi impegnativi, anche un po' ridondanti, pleonastici, come ragionasse Sfera s'era capito da quel dì: però lo ascoltano avidamente “le tipe”, e quindi kikaz siamo noi per dir la nostra?

TEDUA O DEL FATALISMO SESSUAL-MERCEOLOGICO

Tedua è afflitto da fatalismo sessual-merceologico, sorta di eterno ritorno a pendolo tra la disperazione schopenhaueriana e il lucido pessimismo leopardiano: «L'unica cosa che cambia col tempo/È la tipa che scopi e i modelli di Nike». Poi, se possibile, lo sguardo si fa ancora più amaro, disincantato: «​In zona non pompano i pezzi d'amore/Si pompano la tua tipa/Che si fa scopare in cambio di un raglione/Chiaro che non vuoi più avere ragione/Quando c'è orecchio in mezzo alla faccenda/Guardo la tua giacca è in finto montone/Pensa alla tua finta vita di merda». Eh, col “raglione” in effetti la vita può essere davvero ingrata. A proposito, avrà a che vedere con quelli che un tempo si chiamavano sospiri d'amore, o è tutta un'altra storia?

TUTTA COLPA DI EDWIGE O NO, RKOMI?

Rkomi, da parte sua, a 25 anni appena già tradisce i disagi, i rovelli dell'uomo medio di mezza età: «Una donna così donna in giro/È davvero così donna a casa?Un uomo così uomo a casa/È davvero così stronzo in giro?» Forse, però, più che della incomunicabilità di coppia è colpa di questa dannata Edwige, che proprio non quaglia: «Davvero non ti manca il mare?/Davvero sei così anche a casa?/Davvero non ti fai cagare?/Davvero, dico dai è da pazzi/Sto sulle mie in superficie/Edwige, aspetto un suo messaggio/Mi faccio il viaggio/Ehi, piedi per terra lo stesso, buon senso/Mi manchi, lo ammetto/'Sta tipa non fa per me/'Sta storia non fa per me/Ho i brividi di fre-, di-di fre-ddo a dicem-bre/Brr brr, brr brr (ei)». E qui il cervellino va definitivamente in tilt, come la fabbrica cibernetica di Lino Banfi in Vieni avanti cretino.