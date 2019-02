Gerry e Tiziana commentano l'eliminazione da Masterchef

DOMANDA. Com’è andata questa esperienza, era come ve l’aspettavate?

RISPOSTA. Tiziana: È stata una bellissima esperienza, ma troppo tosta, non me l’aspettavo così. Non la rifarei, credo di essere troppo sensibile per questo genere di esperienze.

Gerry: A me è piaciuta molto e se tornassi indietro rifarei tutto, magari senza i casting, troppo lunghi.



Cosa avete sbagliato?

T. Ho fatto il primo mappazzone di questa edizione.

G. Mi dicono le ossa delle rane, non avevo mai cucinato le rane prima.



Tiziana, lei non è molto amata dalla classe, perché?

Non lo so, bisognerebbe chiedere a loro, forse perché mi temevano o forse perché stavo antipatica, ma non mi hanno capito. Io sono una persona simpatica e genuina.



Con chi siete diventati amici?

T. Con Caterina e con l’altra Tiziana, infatti dopo che sono uscite loro, sono crollata emotivamente.

G. Con Samuele, ma anche con Giuseppe e Salvatore.