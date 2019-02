Le pagelle della quinta puntata di Masterchef 2019

LA CELEBRAZIONE DELLE LANGHE

​I concorrenti, divisi in due squadre, devono cucinare, per 60 commensali composti da trifulai e vinificatori, due menù liberi con le eccellenze delle Langhe. L'utilizzo del tartufo bianco d'Alba è obbligatorio, anche l'abbinamento di ogni portata a un vino. Questa prova esterna è utile perché fa sì che i concorrenti si misurino con alcuni degli ingredienti più preziosi della cucina italiana e con una regione, il Piemonte, che vanta una grande tradizione gastronomica. Tartare, finanziera, tortellini del plin sono piatti con cui uno chef deve sapersi confrontare.

TORTELLINI E FRITTURE: CONCORRENTI SOTTO PRESSIONE

Vince la squadra blu. Al pressure test Gloria, capitana della squadra rossa, deve scegliere i quattro migliori della sua brigata che dovranno affrontare in duello i rimanenti quattro. Nel duello si sfidano Gloria e Valeria, scelte dai due gruppi per la prova della salvezza: chi realizzerà il maggior numero di tortellini fatti a regola d'arte, sotto la supervisione di Bruno Barbieri, porterà in balconata la sua squadra. La prova non è facile: stendere la sfoglia bene, realizzare dei quadrati omogenei, riempirli il giusto e chiudere un tortellino in maniera perfetta richiede manualità ed esperienza. Gloria riesce a fare più tortellini, ma quelli di Valeria sono imbattibili: vince lei. La squadra di Gloria perde e va al pressure test. La prova consiste nello scegliere quattro ingredienti e sperimentare quattro modalità di frittura: tempura, pastella, infarinatura e impanatura. Una sfida non scontata, considerando che la maggior parte degli aspiranti chef (e non solo a masterchef) ignora cosa sia e come si faccia una tempura. Gloria e Virginia si salvano subito.