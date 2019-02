Il dibattito politico su Il Primo Re e la figura di Romolo

LA FONDAZIONE DI ROMA E DEL FASCISMO?

Sempre sul Fatto Furio Colombo ha risposto però con l'articolo Il primo re fonda Roma e il fascismo. «Il primo re», scrive Colombo, «nasce in un gruppo di uomini nudi che si massacrano senza sosta. Istinto e forza animale guidano a scartare il peggio (la mazza chiodata sul cranio) per poter trapassare da parte a parte il nemico. Visto dalla lontananza dei secoli, non è chiaro chi sia il nemico, nel groviglio dei corpi. Poi si capisce la regola: perde il massacrato e vince il massacratore». L'ex direttore de L'Unità poi continua: «C’è sangue e fuoco e fango (fango di guerra, forse premonizione della trincea di tanti secoli dopo) e questi uomini del primo re non hanno altro che i corpi (di idee non se ne parla) per offendere o per vincere, consacrando la vittoria con l’estrazione e il pasto di viscere del nemico. Nemico è chiunque non sia, anche per caso, dalla tua parte, oppure mostri di ribellarsi». Insomma, lo spettatore esce dal cinema «stordito da un ritorno così rapido e disinvolto del fascismo, senza trucchi e senza inganni (non il fascismo come insulto, ma il sistema politico che per un periodo ha dominato la storia italiana, così come lo trovate scientificamente descritto sulla Treccani)». E si chiede dunque «se attribuire a Romolo o a Rovere la fondazione contestuale del sovranismo». Romolo, è il ragionamento, «a differenza di Remo, che è élite, non vuole confini aperti e fa mettere fuochi tutto intorno a ciò che sarà Roma. Chi finge di non vederli farà, da subito, la fine degli immigrati tanti secoli dopo, quando la guardia costiera italiana e quella libica non sentono le chiamate disperate di soccorso di chi sta affogando. Ma secondo il primo re e l’ultimo governo, Roma è sempre stata così, salvo un breve intervallo di democrazia».