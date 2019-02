È morto l'attore Bruno Ganz

Ganz è arrivato in Germania nel 1962 e ha iniziato a recitare al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Nel 1967 è iniziato il suo sodalizio, sempre teatrale, con Peter Stein e la sua precarietà di attore finisce quando viene ufficialmente assunto allo Schauspielhaus della sua città natale. Per il teatro ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua generazione, da Stein, appunt, a Peter Zadek, Claus Peymann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy e Dieter Dorn. Agli inizi sui palchi, si aggiunge anche una carriera cinematografica che lo renderà uno dei maggiori interpreti dello Junger deutscher, il movimento tedesco del cinema d'autore parallelo alla nouvelle vague francese. Memorabili le sue interpretazioni nei lungometraggi di Wim Wenders, "L’amico americano" (1977) e soprattutto dell'angelo deciso a tornare umano ne "Il cielo sopra Berlino" (1987). Ma anche nel film di Eric Rohmer La marquise d'O (1976) e nel Nosferatu, principe della Notte di Werner Herzog del 1978 e nel 1998 L'eternità è un giorno del regista greco Theo Anghelopulos.