Trailer e recensione de La paranza dei bambini

1. FRANCESCO DI NAPOLI E I DUBBI SUL FILM

Francesco Di Napoli, l'interprete di Nicola, all'inizio pensava che la proposta di girare un film fosse una truffa. Per questo il giovane, che lavora come pasticcere dopo aver lasciato gli studi a causa delle difficoltà economiche della famiglia, non si è presentato al primo provino. I responsabili del casting, che avevano notato una sua foto nel cellulare di uno dei suoi amici, non si sono arresi finché Di Napoli non ha accettato.

2. LE CARATTERISTICHE DEI PROTAGONISTI

Il regista per trovare i protagonisti del film ha visionato circa 4 mila ragazzi. Cercava adolescenti con un volto innocente, predisposti naturalmente alla recitazione e che conoscessero la realtà del rione. Giovannesi e lo staff hanno organizzato casting aperti, visitando 20 istituti superiori e hanno prestato attenzione ai ragazzi che si muovevano tra i vicoli e le piazze di rione Traiano, Sanità, Forcella, Scampia, Afragola e Quartieri spagnoli.

3. I FILM A CUI GIOVANNESI SI È ISPIRATO

Il regista ha detto di essersi ispirato a film come Germania anno zero di Roberto Rossellini, alle opere di Francesco Rosi ma anche a cult Usa come Stand by Me e I Goonies.