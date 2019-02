Lo stile di Di Maio e Di Battista a confronto

Tra l'altro, la polo, capo preppy, è diventato più di recente l'uniforme preferita della cosiddetta alt-right americana (la nuova estrema destra) come ha sottolineato il Guardian. D'altro canto, il 28 gennaio Di Battista si era presentato a Domenica Live – non la smetteva di dire «buonasera» - al cospetto di Barbara D'Urso, travestito da Di Maio: in giacca e cravatta.

LA NARRAZIONE DEI GRILLINI AL POTERE

La narrazione visiva pubblica dei grillini al potere è un'apparenza di banalità e normalità ordinata, ottenuta senza spendere troppo. Come ha scritto il premio Pulitzer Robin Givhan: «La gloria della moda è nella sua capacità di farci sentire parte di qualcosa, e nel sentirci partecipi, sentiamo di contare». Il grillismo anti-parlamentare usa la moda per normalizzarsi, per appartenere, per costruire il castello di carte della sua autenticità. Dice: «Non abbiate paura, siamo come voi. Vogliamo un'Italia normale, pulita, ordinata, e virtuosa». A Moena, Trentino Alto-Adige, il primo gennaio 2019, i due, che sembrano Boldi e De Sica in un cinepanettone, in piumino e tuta da sci, hanno augurato agli italiani un felice anno nuovo: «Oggi la cosa che posso augurarvi per il 2019 è di fare le cose che vi piacciono», ha dichiarato il ministro. Un augurio semplice, autentico, spontaneo come un 'Vaffa' ben assestato.