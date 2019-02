Intervista a Wim Wenders su cinema e spiritualità

Per il suo ultimo film ha girato otto ore di intervista con il pontefice nel corso di ben due anni. Che impressione ne ha tratto?

Di una persona capace davvero di parlare a tutti. Papa Francesco non si rivolge esclusivamente ai cattolici e neppure ai soli cristiani. Parla a ognuno di noi, parla anche ai musulmani, e il suo miglior amico è un rabbino. Può suonare radicale, ma credo che questo papa rappresenti non tanto la Chiesa, ma le persone di buona volontà in un’accezione molto ampia. Credo stia cercando di promuovere la pace tra le religioni, perché alla fine non ce n’è mai stata molta, di pace, tra credi diversi. E penso sia questo uno dei compiti immani che sta cercando di affrontare. D’altronde, quale leader politico è stato sia al Muro del Pianto a Gerusalemme, sia al muro di divisione tra Israele e i territori palestinesi? Non lo fanno. Quest’uomo invece si reca ovunque vi sia dolore, dimostrando un coraggio straordinario.

Quanto il suo incontro con il papa la ha cambiata e come ha influito sulla sua fede?

In un certo senso ha cambiato il mio atteggiamento, perché ho realizzato che quest’uomo non ha paura. Non è solo coraggioso, è davvero completamente privo di paura. Rappresenta un esempio per tutti, a prescindere dalla professione di ciascuno; e per quanto mi riguarda ho anche capito che alcuni dei miei film erano stati guidati dalla paura di non poter fare questo o quest’altro… Mi ha insegnato a essere più convinto di me stesso.

La posizione del Papa è stata duramente criticata da frange conservatrici interne alla Chiesa, penso ad esempio alla corrente capeggiata dal cardinale ultraconservatore Leo Burke o a quella dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò (da non confondersi con monsignor Dario Edoardo Viganò, colui che contattò Wenders nel 2013 per il film sul pontefice, ndr), come pure da chi lo accusa di non fare abbastanza. Che cosa ne pensa?

A mio parere papa Francesco è un uomo di un’apertura incredibile. Penso che questo voglia anche dire tolleranza zero quando parla di pedofilia. Vuole trasformare una rigida organizzazione in qualcosa di trasparente. Ma gran parte della Chiesa si oppone alla trasparenza e all'apertura. Molti suoi critici sono persone che prima non amavano la sua politica. Mi pare che stiamo assistendo a una battaglia dalle dimensioni epocali, una delle più impressionanti del nostro tempo; contro quanti non vogliono accettare la Chiesa guidata dall'attuale papa, l'apertura e la tenerezza che rappresenta. Francesco rimane saldo, mantiene le proprie opinioni, ma combattere le forze conservatrici nelle sue fila da un lato e l'intero cosiddetto mondo liberale dall'altro rimane un’impresa estremamente difficile.

Lei è stato il primo, con Pina (2003) a realizzare un film interamente in 3D. C’è chi guarda al 3D come un’innovazione dalle grandi potenzialità che, insieme alle cosiddette virtual e augmented realities, fa parte di una sorta di ‘rivoluzione digital’ a cui molti ‘credono’ in modo quasi religioso. Lei come la vede?

Da sempre mi interessa tutto ciò che potenzia i nostri mezzi, il linguaggio e le opzioni che abbiamo per capire la realtà in cui viviamo. Ma parte della società contemporanea produce proprio quel che ci rende più soli, penso soprattutto ai cosiddetti social media, che sono tutt’altro che social(i). La nostra cultura digitale concorre a isolare le persone. Sono stato felice dell’arrivo del digitale come pure del 3D, ma non credo che la realtà virtuale o la augmented reality possano diventare strumenti narrativi. Penso afferiscano piuttosto all’area dell’intrattenimento, della distrazione. Con la realtà virtuale te la vedi da solo: puoi anche collidere con chi ti sta vicino, ma senza vederlo, il che è piuttosto triste.