Uso e proprietà della canapa sativa in cucina

La pensa diversamente Antonio che, con la sua azienda Trionfi Honorati a Jesi, ha voluto ricreare nella Vallesina la filiera della canapa, la cui coltivazione fino alla metà degli Anni 50 era molto diffusa. «Noi produciamo farina, pasta, olio, una linea di cosmesi e, con le infiorescenze, facciamo le tisane», racconta entusiasta. «La canapa è un ingrediente che ha molti benefici e ha tanto mercato: pizzaioli, panettieri, ristoratori, ma soprattutto privati. L’ho sperimentato sulla mia pelle: con un cucchiaio di olio di canapa al giorno, per almeno tre mesi, il colesterolo si riduce. Presto avremo una novità, l’olio di canapa in capsule, lo faremo uscire come integratore alimentare, con tanto di bugiardino».

L'USO NELLA LAVORAZIONE DELLA CARNE E DEI FORMAGGI

Anche nello Spezzino, in Val di Vara, in passato si coltivava canapa da tessuto: qui, nel 2018, Armando - Canapa Italiana Light ha costruito una filiera totalmente locale di sementi selezionate di canapa sativa, con le cui infiorescenze realizza delle tisane. Sempre in Liguria, a Sassello, la macelleria Giacobbe produce una variante della testa in cassetta, biglietto da visita della casa, con la canapa: quasi tutti i muscoli della testa del maiale (esclusa la guancia perché è grassa), vengono tagliati, salati, speziati, impastati con Marsala e semi decorticati e interi di canapa. L’azienda Terrebasse di Mantova inserisce la canapa in un’agricoltura da rinnovo grazie a un’economia circolare, che coinvolge anche la società agricola Arte di Cerignola, dove si produce la pasta a base di grani antichi, a cui si aggiunge un 25% di farina di canapa, essenziale per l’alto contenuto proteico, pari a quello di un bovino adulto. Mentre in Abruzzo, a San Salvo, il caseificio 3 Monti ha creato una linea di scamorze con semi e infiorescenze di canapa.