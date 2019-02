Le frasi più famose di Karl Lagerfeld

«Quando avevo quattro anni per il mio compleanno chiesi a mia madre un valletto» (1978).

«È un francese molto mediocre, molto pied-noir (espressione dispregiativa per i francesi nati in Algeria) molto provinciale» (1984, parlando di Yves Saint-Laurent)

«Sono una specie di ninfomane alla moda che non ottiene mai un orgasmo» (1984).

«La vanità è la cosa più sana della vita» (2006).

«Non ho sentimenti umani» (2007).

«Se butti soldi fuori dalla finestra, buttali con gioia, non dire: 'Non bisogna farlo', questo è borghese» (2007).

«Sono come una caricatura di me stesso, e mi piace, è come indossare una maschera, e per me il carnevale di Venezia dura tutto l'anno» (2007).

«Il Bling è finito. Il red carpet ricoperto di strass è fuori moda. La chiamo la nuova modestia» (2009 sulla crisi)