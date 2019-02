Al via le simulazioni delle prove della maturità 2019

MATURANDI SODDISFATTI DALLE TRACCE

Con le simulazioni della prima prova, la maturità 2019 inizia a prendere forma concreta. Rassicurando, in parte, gli studenti. Molte le novità introdotte dall'ultima riforma tanto da spingere il ministero dell'Istruzione a organizzare - tra fine febbraio e inizio aprile - delle simulazioni ufficiali per far capire ai maturandi l'impostazione dei nuovi scritti. La prima simulazione del 19 febbraio pare essere piaciuta agli studenti. Almeno questo emerge dall'instant poll organizzato da Skuola.net dopo la prova. Solo 1 su 5 - tra gli oltre 500 che hanno svolto le simulazioni - si è infatti lamentato delle tracce scelte. Mentre quasi la metà (48%) le ha giudicate molto interessanti e un altro 31% ne ha trovata almeno una di suo gradimento. Quasi 4 maturandi su 5 non sono rimasti spiazzati quando hanno letto le tracce: il 49% si è detto convinto di poterne svolgere più di una, il 12% addirittura tutte quante, il 18% solo quella che ha effettivamente scelto. Alla fine, il vincitore morale di questa tornata di simulazioni è proprio Pascoli: secondo questa prima rilevazione, è stato il preferito dai maturandi. Tra le tracce che sono piaciute di più, anche il tema d'attualità sulla Felicità - che conteneva anche una citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi, e il testo argomentativo sui Diritti Umani.

LA SECONDA SIMULAZIONE DI ITALIANO FISSATA IL 26 MARZO

La simulazione non basta a tranquillizzare del tutto i ragazzi: per il 46% se queste simulazioni sono state facili non significa automaticamente che lo saranno anche le prove di giugno, mentre gli altri si dividono tra chi si avvicinerà all'esame con meno ansia e chi al contrario è stranamente più preoccupato. Quasi tutti (83%) hanno però detto di aver svolto le simulazioni impegnandosi al massimo. Forse perché la maggior parte dei professori (59%) aveva preannunciato che avrebbe messo il voto ai temi e un altro 26% ha lasciato gli alunni nel dubbio fino alla fine della prova. Ci sono state anche scuole che non hanno sostenuto la simulazione di prima prova in contemporanea con i 'colleghi' ma la maggior parte le svolgerà comunque nei prossimi giorni, chi a scuola (46%) e chi come compito a casa (12%). Si replica il 26 marzo, con la seconda simulazione ufficiale dello scritto d'italiano, anticipata - il 28 febbraio - dal primo contatto reale con la tanto temuta seconda prova. Sempre più a ridosso dell'esame.