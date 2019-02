Serena Panaro confermata alla presidenza di Archicultura

Serena Panaro è stata confermata presidente di Archicultura, associazione senza fini di lucro che promuove la diffusione della cultura e delle arti. La affiancano Maria Angela Tosetto, segretaria del premio internazionale di poesia 'Città di Acqui Terme', e Alessandro Minetti, segretario. Le cariche sociali sono state rinnovate nel corso dell'assemblea ordinaria. Fanno parte del consiglio direttivo anche Alessio Biasiolo, Barbara Elese, Cecilia Ghelli, Gualberto Ranieri, Luisa Rapetti, Maria Elena Testa.

NATA NEL 2008 SU INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI STUDENTI

Nata nel 2008 per iniziativa di alcuni studenti acquesi, Archicultura organizza il concorso internazionale di poesia 'Città di Acqui Terme' giunto quest'anno all'undicesima edizione. Per ricevere il bando dell'edizione 2019 bisogna scrivere aarchicultura@gmail.com e ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.associazionearchicultura.it. Inoltre, Archicultura organizza conferenze e convegni all'interno del ciclo seminariale 'Conversando con la scrittura'.