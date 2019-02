Gioventù bruciata è un buon album ma Mahmood sia più soul

I sovranisti non avevano capito niente: c'era molto più popolo, molta più Italia in Alessandro Mahmood, l'ex barista nato e cresciuto al Gratosoglio, che in Ultimo, borgataro romano: bastava stare a Sanremo per capirlo, l'uno a suo agio in mezzo agli altri, con la sicurezza già di chi ha le idee chiare, ma mai sopra le righe; l'altro sempre scostante, con l'insicurezza di chi non sa dove andare, se non in una precisa direzione: soldi, soldi, soldi per non tornare nella borgata. Mahmood invece i soldi li ha cantati come metafora di una famiglia naufragata, di un padre incoerente nei valori di fondo, dal suo ruolo di capo famiglia al suo rapporto con la fede: e ha vinto il Festival con un pezzo che non era sanremese eppure lo era, una cosa che aveva tutti gli ingredienti per risaltare, dal battito esotico al battito delle mani, dalla strofa gravida d'un tormentone («mi chiedi come va, come va, come va») al ritornello killer («volevi solo soldi, soldi...»).