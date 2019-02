Le pagelle della sesta puntata di Masterchef 2019

IL PRESSURE TEST SUI DIVERSI METODI DI COTTURA

Vincono i rossi, Gloria e la sua squadra devono affrontare il pressure test. Il primo step di questa prova consiste nel nominare a turno una persona, l'ultimo che rimane senza nomina è il grande escluso e va direttamente al secondo step. In questo caso è Gilberto e, come tale, va direttamente alla prova finale, ma può decidere le coppie del test preliminare del pressure, che consiste nel cucinare a quattro mani un piatto a piacere con dei metodi di cottura decisi sempre dal grande escluso. Si salvano Guido e Gloria, Virginia e Salvatore. Samuele e Alessandro cadono nell'utilizzo del sifone e devono affrontare il secondo step del pressure, con Gilberto. La seconda prova consiste nel realizzare un piatto a piacere, compiendo queste operazioni: risottare, marinare, frullare e friggere. Esce Samuele, che umilmente ammette di meritare la sconfitta per aver sbagliato la frittura e non aver salato bene il piatto. Anche questa volta non siamo d'accordo con l'eliminazione: riteniamo che Samuele abbia dimostrato di avere molti margini di miglioramento. Anche i piatti di Alessandro (vale la teoria della pallina da tennis della puntata precedente) e di Gilberto sono pieni di difetti: in questo caso, forse bisogna considerare i trascorsi dei tre concorrenti nel programma.