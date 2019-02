È morto Stanley Donen, regista di Singin' in the Rain

Aveva appena 28 anni quando il successo di Cantando sotto la pioggia lo colpì, e già da tre anni aveva intrapreso la carriera di regista, seguendo il collega ballerino Gene Kelly, e firmando con lui la direzione di Un giorno a New York. Stanley Donen, regista prolifico che ha legato la sua vita artistica al musical, è morto all'età di 94 anni. Donen ha diretto 32 opere tra film per il cinema, per la televisione ed episodi di Serie Tv. Tra i suoi capolavori, oltre all'iconico Singin' in the rain, anche 7 spose per 7 fratelli, Cenerentola a Parigi, Il boxeur e la ballerina. Donen aveva poi compiuto escursioni anche in altri generi come la commedia (Sciarada) e la fantascienza (Saturn 3). Sposatosi 5 volte, ha avuto tre figli. Dal 1999 era compagno dell'attrice Elaine May, ma in passato era stato con Judy Holliday ed Elizabeth Taylor. Nel 1998 aveva ricevuto l'Oscar alla carriera, sei anni più tardi era stato premiato anche a Venezia col Leone d'Oro alla carriera.