Il primo capitolo di Come si diventa leghisti

MONTATE SULLA LINEA 5 E CAPIRETE

«Non ho votato e nemmeno rivoto. Non ci ritorno nemmeno se m’ammazzano. Oddio, però Salvini non mi dispiace quando parla degli emigranti». Riva destra dell’Arno, quartiere Cep, cioè Centro Edilizia Popolare. Via Michelangelo, tra il Bimbo bar, il caffè Tirreno e il Conad. Prima c’era il Mercato Rosso dei proletari, oggi il capitalismo della grande distribuzione. Simonetta da giovane era iscritta a Lotta Continua, oggi le piace il ministro dell’Interno. «Sono troppi, a Pisa è pieno, fra un po’ si va via noi e vengono loro. Sinceramente basta», dice senza guardarmi negli occhi. In bocca non ha neanche più un dente, parla con le amiche, insieme a loro c’è una badante straniera. «Non c’è lavoro e il Comune ha pure dato la casa agli emigranti!».

C’è un certo spirito identitario al Cep, lo si capisce dalla scritta Cisanello come Livorno: se il Cep è la periferia a ovest del centro, Cisanello è dalla parte opposta, periferia est, il quartiere dove c’è l’ospedale; Livorno, invece, è come sanno tutti la città più odiata dai pisani. Qui al Cep, il candidato della Lega nel giugno 2018 ha preso più del 35%. Certo, non è il record, visto che sul litorale si è quasi toccata quota 47%, ma fa impressione lo stesso. Oggi qui si odia il Pd come un tempo si odiava il Pci che, scriveva Lotta Continua in un numero del 1971, «si ricorda più dei commercianti che di noi proletari». E dire che cinque anni fa i leghisti nemmeno esistevano a Pisa. Alle elezioni del 2013 avevano ottenuto 125 preferenze in tutta la città, lo 0,35%. Dopo un lustro i voti alla Lega sono diventati 9.784, cioè il 24,71%.