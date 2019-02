Estratto di Come si diventa leghisti di David Allegranti

Rimango stranito: intanto non avrei mai pensato di trovare un livornese affranto per i destini infausti di Pisa. Un livornese, di quelli che «meglio un morto in casa che un pisano all’uscio». Ancora più strano: questo elettore di sinistra livornese preoccupato per il risultato pisano sostiene che il problema siano gli immigrati. Praticamente un essere mitologico. Eppure eccolo lì. Lo prendo come un segno, un’illuminazione. Qualcosa sta cambiando, o meglio è già cambiato. Anche perché lo sfondamento del partito di Matteo Salvini inizia a essere consistente: non c’è stata solo la vittoria di Pisa, alle ultime Amministrative, ma anche quella di Siena e Massa. Presto arriveranno le elezioni a Firenze, a Prato e anche qui a Livorno, dove già governano da quasi cinque anni i cinque stelle. Poi sarà il turno delle elezioni regionali, nel 2020. Chissà che cosa succederà, a quel punto.

Un tempo la Toscana era una roccaforte rossa, un posto in cui il voto a sinistra era quasi automatico, «antropologico» direbbe qualcuno. Forse però questa Toscana Felix non esiste più, forse la sinistra quel voto l’ha dato troppo per scontato, non ha avuto le risposte giuste alle domande poste dalla cittadinanza su sicurezza, immi- grazione, crisi economica. O forse semplicemente anche nella Toscana rossa è scoppiata la paura per i «neri», come dice questo signore di Livorno, e per una volta questi neri non sono i fascisti.

Rispetto a Siena, troppo a sé, e a Massa, troppo piccola, ho l’impressione che tra le sconfitte rosse alle Comunali 2018 Pisa sia il soggetto migliore da analizzare, che possa essere una sineddoche politica di questi tempi strani. Insomma, ho deciso: vado a Pisa per scoprire che cos’è successo. Per capire una buona volta come si diventa leghisti.