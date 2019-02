Perché il Pecorino romano si produce in Sardegna?

Ha fatto molto discutere negli ultimi giorni la protesta dei pastori sardi sul prezzo del latte pagato troppo poco anche dalle aziende produttrici di Pecorino romano. Ora una bozza d'accordo pare essere stata trovata. «Il prezzo del Pecorino romano», hanno detto gli allevatori durante un'assemblea Tramatza il 19 febbraio, «è salito in pochi giorni di 1,50 euro. E ora anche la grande distribuzione ci potrebbe dare una mano: questo aiuterebbe il prezzo a salire». Passando dalle rivendicazioni alla tavola, come ben sanno i bongustai non c’è solo il pecorino romano, ma anche quello sardo, quello toscano, quello siciliano e altri ancora: per lo meno 35 varianti. Il dato curioso è che se il pecorino romano si produce per il 97% in Sardegna, per il 2% in Toscana e solo per l'1% nel Lazio. In compenso il pecorino toscano viene prodotto anche nel Lazio, oltre che in Umbria. Ma qui sorge lo spunto di un altro dibattito, non più politico o economico ma culturale: perché mai si chiama romano, se è prodotto in Sardegna? Per scoprirlo bisogna tornare alla Roma di fine 800. E, anche in questo caso, tuttò fu causato da una protesta oltre che dalla necessità. Ma anciamo per ordine.