Trailer e recensione di Copia originale

Sembra tratto da un romanzo e invece è ispirato a una storia vera l'intrigante Copia originale della regista Marielle Heller. Siamo nella New York degli Anni 90, la scrittrice Lee Israel, interpretata da Melissa McCarthy, ha un talento messo in ombra da un carattere fin troppo complicato e da problemi di alcolismo. La donna vive in un appartamento squallido e sporco, con la sola compagnia di un gatto. Dopo essere stata licenziata, Lee scopre per caso che molti collezionisti sono disposti ad acquistare a caro prezzo le lettere scritte dalle celebrità. Lee decide quindi di falsificare le missive sfruttando le sue conoscenze di biografa e non solo. Nella sua vita entra in scena Jack Hock (Richard E. Grant), un uomo che apprezza gli eccessi e i guadagni facili, e insieme danno vita a una vera e propria attività criminale. Tutto pare procedere secondo i piani, fino a quando la coppia non attira l'attenzione dei federali.

COPIA ORIGINALE, UN TUFFO IN UNA ATMOSFERE VINTAGE

Copia originale porta in scena con intelligenza una donna che per trovare la sua voce è costretta a rubare quella degli altri. Il mondo della letteratura, all'insegna dei primi cambiamenti tra il dominio dei bestseller e la trasformazione del mercato, è delineato con attenzione e un pizzico di nostalgia dalla regista che dà il giusto spazio a figure come quella della libraia Anna. Melissa McCarthy affronta con bravura un ruolo drammatico che le permette anche di dare spazio alla sua comicità. Richard E. Grant la sostiene con un'interpretazione volutamente sopra le righe. Il film esplora inoltre con grande sensibilità i chiaroscuri della vita degli omosessuali all'inizio degli Anni 90. Il lungometraggio, con la sua atmosfera un po' vintage e ricca di emozioni, riesce a commuovere, divertire e far riflettere.