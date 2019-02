I vincitori e gli sconfitti dei premi Oscar 2019

Hanno vinto anche Black Panther, primo film tratto da fumetti ad arrivare nell'Olimpo dei migliori, e Spike Lee, per la sceneggiatura di BlacKkKlansman, ma il regista non ha apprezzato la vittoria di Green Book. In sala stampa il regista ha detto, risentito: «Ogni volta che c'è un film su un viaggio io perdo»: Lee si riferisce al lontano 1990 quando, candidato per la sceneggiatura di Fa' la cosa giusta, perse contro A spasso con Daisy. Il regista, nel momento dell'annuncio da parte di Julia Roberts della vittoria di Green Book, è stato visto fare un gesto di stizza e cercare di lasciare la sala, ma è stato fermato dagli addetti all'organizzazione, che lo hanno costretto a entrare in sala stampa. Meno controverse le statuette andate a Bohemian Rhapsody, che dopo aver conquistato il pubblico al botteghino di tutto il mondo, ha ottenuto agli Oscar più premi di tutti: miglior attore protagonista Rami Malek, montaggio, sound editing e sound mixing. Un risultato buono, ma non straordinario come il successo di pubblico e di immagine.