Morto Mark Hollis, il cantante dei Talk Talk

La notizia della morte di Hollis è rimbalzata prima sui social network, poi è stata confermata dai media britannici. E su Facebook è apparso anche un post di tributo del bassista della band, Paul Webb: «Sono davvero scioccato e rattristato nell'apprendere la notizia della morte di Mark Hollis. Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio suonare insieme a lui. Non ci vedevamo da anni, ma come molti artisti della nostra generazione sono stato profondamente influenzato dalle sue idee d'avanguardia. Sapeva come creare profondità nel suono come nessun altro. Era uno dei migliori, se non il migliore».

LA CARRIERA DI MARK HOLLIS

Nato a Londra il 4 gennaio 1955, Hollis ha formato il suo primo gruppo nel 1978. La band si chiamava Reaction e ha prodotto un solo singolo. Poi, nel 1981, c'è stato l'incontro con il bassista Simon Brenner e il batterista Lee Harris, che ha dato origine ai Talk Talk. Hollis era il principale autore dei testi. A lui si deve l'evoluzione dello stile della band, passata dal new romantic degli esordi a sonorità post rock. Il primo album, The party's over, è uscito nel 1982. Ma il successo è arrivato due anni dopo con It's my life, grazie anche ai videoclip programmati a ciclo continuo in televisione. Nel 1998 Hollis ha composto il suo primo e unico album da solista, l'eponimo Mark Hollis. Dopodiché ha deciso di ritirarsi dalle scene.