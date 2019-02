Perché Adrian di Celentano si è rivelato un flop

UNA GESTAZIONE VENTENNALE PER UN PROGETTO NATO GIÀ DATATO

Del resto, la genesi di Adrian era sofferta già dal concepimento: una gestazione ventennale, girata, rimpallata via via per tutte le televisioni del regno, con trattative abortite, rescissioni, proroghe, risoluzioni, controversie legali fino a che il progetto non se lo accollava Mediaset e qui sarebbe interessante capire cosa avrà detto il vecchio Silvio Berlusconi al giovane leone Piersilvio, che ormai tanto giovane non è più e di cose televisive dovrebbe avere maturato una certa esperienza: due, tre, quattro puntate sull'ammiraglia Canale 5, e poi la cassazione. Ma che diciamo di questo Adrian così bistrattato dal pubblico? Che, come tutte le cose innovative, non è stato capito, che verrà riscoperto, forse in autunno, forse tra cento anni? Oppure che alla fine il pubblico ha le sue ragioni che la società Clan, di Adriano e Claudia Mori, non capisce?