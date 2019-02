L'Ucraina si è ritirata da Eurovision 2019

Secondo le regole dell'Eurovision, l'emittente deve garantire la natura non politica della partecipazione ma, non appena Maruv ha vinto la selezione, subito è scoppiato tra gli ucraini un grande dibattito, condito da forti polemiche, per il fatto che l'artista è andata in tour in Russia; inoltre l'artista ha in programma due concerti, a Mosca e San Pietroburgo, per questa primavera. L'emittente ucraina ha in realtà accusato la Russia di «aver politicizzato la questione» attraverso le «sue strutture mediatiche». Però è stata la stessa Maruv ad aver dichiarato di non voler firmare un contratto che la rendesse una 'pedina' nello scontro fra Ucraina e Russia.

MARUV: «NON SONO UNA MAZZA DA USARE SUL PALCO»

«Sono una cittadina ucraina, pago le tasse e amo sinceramente l'Ucraina», ha scritto su Facebook la Maruv, «ma non sono pronta a cantare slogan, trasformando la mia partecipazione al concorso nella promozione dei nostri politici: sono una musicista e non una mazza da usare sul palcoscenico politico». La star, la cui canzone Siren Song è stata guardata 6,8 milioni di volte su YouTube, ha aggiunto: «Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno votato: vi chiedo di accettare questa situazione e di non intraprendere un percorso conflittuale».