Fashion week e capacità di influenza

I social non sono solo generatori di tendenze collettive ma veri e propri strumenti per esercitare il potere di influenza. Una strategia di comunicazione integrata in grado di combinare armoniosamente media tradizionali, influencer e owned media può rivelarsi un’arma in grado di dettare tendenze, consumi e accrescere il fatturato. Viene quindi spontaneo chiedersi quali siano le voci che stanno generando maggior impatto per i player del lusso. Data on the Runway, rapporto annuale lanciato da Launchmetrics, sottolinea come l’impatto vari sulla base delle caratteristiche specifiche. Se le fashion week di Parigi e Londra basano il loro successo sui media tradizionali, Milano e New York sono invece terreno degli influencer. Al di là delle preferenze culturali il Leitmotiv è che quantità non sempre coincide con qualità: i post sui social hanno generato il 79% di share value rispetto al 21% dei media online.

HASHTAG, INTERAZIONI E FOLLOWER

Il post sembra quindi affermarsi come strumento di comunicazione in grado, se ben fatto, di generare maggiori riscontri in termini economici e di posizionamento. Riagganciandoci all’esempio di Victoria Beckham i suoi tre top post hanno fatto svettare il suo brand in cima alla classifica aggiudicandosi il primo posto in termini di Miv nella London Fashion Week. Ma quello di Victoria Beckham non è un caso isolato, basta pensare all’influenza che Gucci sta avendo: #alessandromichele è stato il secondo hashtag più usato nella settimana della moda milanese seguito da #guccifw19. Non sorprende che Gucci abbia totalizzato quasi 3 milioni di interazioni, con 35 milioni di follower in tutto il mondo.