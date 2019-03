Le pagelle della settima puntata di Masterchef 2019

Gilberto, pensando di dover fare la spesa per Anna, si trova a dover realizzare un piatto con ingredienti poco abbinabili, ma la sfanga e vince la mistery. Ha il vantaggio di assegnare ai tutti i compagni i piatti dell'invention test, che consiste nella replica di una ricetta, di difficoltà bassa, media e alta, dei tre giudici. Replicare nel gusto, nell'impiattamento e nello spirito il piatto di uno chef stellato, indovinando gli ingredienti all'assaggio, sicuramente non è facile, ma nemmeno molto creativo. Vince Salvatore che riproduce le frittelle di bollito di Bruno Barbieri con tanto di plauso dello chef. Esce Anna per aver ignorato l'identità del piatto che doveva cucinare, il chicken parmisan di Joe Bastianich. Per la prova esterna i concorrenti sono a Burano e devono cucinare due menù tipici della laguna veneta per 30 osti locali. Salvatore, come vincitore dell'invention test, sceglie la squadra blu, che vince in maniera netta la prova. I rossi vanno al pressure test, che si rivela la prova più difficile della serata.