Paola & Chiara hanno fatto pace

Era il 2013 quando uscì l'album Giugla e contestualmente l'annuncio che poteva essere l'ultimo capitolo della carriera discografica come duo. Poi il silenzio. O meglio le tante voci che parlavano di un'insanabile rottura tra Paola & Chiara le due sorelle che con canzoni come Amici come prima e Vamos a bailar avevano dominato le classifiche di fine Anni '90 e prima Anni Duemila. Effettivamente qualcosa era successo. Nessuna foto o apparizione insieme. Dichiarazioni piuttosto fredde dell'una nei confronti dell'altra e viceversa. Le due hanno preso strade diverse. Qualche progetto musicale come soliste. Una partecipazione a The voice of Italy per Chiara, la bionda delle Iezzi che poi ha provato a inseguire il sogno della recitazione (senza però conquistare il successo mainstream). Dal canto suo Paola ha invece sfiorato la carriera televisiva senza grandissime soddisfazioni. «Ognuno ha la propria versione dei fatti. Io posso parlare solo per me. Sono adulta sulla vita dell’altro sento di non avere potere né responsabilità. Ho capito che la vita è breve, non potevo restare quella che ero vent’anni fa, non posso essere l’eterna sorella maggiore che deve dare l’esempio. Cerco di tenere le redini della mia, di vita. Navigo a vista, con umiltà e costanza», ha detto al settimanale Oggi a fine febbraio 2019 Chiara intervistata in occasione del suo 46esimo compleanno. Una dichiarazione che per l'ennesima volta ha smorzato il sogno dei fan della prima ora di un riavvicinamento a Paola. Poi la sorpresa. Il 28 febbraio nelle stories di Instagram dell'ex bionda del duo canoro è comparsa la scritta: «Grazie my Paoletta per gli auguri di ieri #nogossipplease #nomorequestionsplease», con il tag al profilo ufficiale della sorella. Qualche ora dopo, infine, sempre sul popolare social network fotografico uno scatto che testimonia la reunion delle due a Milano corredato dall'hashtag #sisters (sorelle). E chissà che non sia solo un primo passo verso anche un ritorno sulle scene musicali in coppia.