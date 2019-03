La Rai chiude Il Paradiso delle signore

Era nell'aria da settimane e adesso è ufficiale. Il Paradiso delle signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su RaiUno, non è stata rinnovata per la quarta stagione. Ne aveva parlato anche Teresa De Santis, la direttrice dell'ammiraglia della tv di Stato, poco dopo la fine del Festival di Sanremo: «È partito con ascolti bassi, ma poi è migliorato. È un ottimo prodotto ma è anche un prodotto costoso, per questa ragione l'Azienda sta valutando», aveva detto. Effettivamente i numeri dei primi mesi di messa in onda sono stati abbastanza deludenti, poi, però, la serie tv è riuscita a toccare il 15% di share, cifre che in quella fascia oraria Raiuno non faceva prima, dovendosela vedere con il colosso Uomini e donne targato Maria De Filippi.

COSTA MENO DI UN POSTO AL SOLE CHE FA LA METÀ DELLO SHARE

Attori e produzione sapevano di essere a rischio ormai da settimane. Da quando Il paradiso delle signore non era stato inserito nel budget 2019 di RaiFiction. Un problema ufficialmente di costi sui quali, come spiega Prima Comunicazione, Banijay, la società a cui fa capo il produttore della soap Gianandrea Pecorelli, si era detta pronta a trattare. Parliamo infatti di un investimento di 23 milioni di euro, 19 dei quali finanziati dalla tv di Stato e 6 a carico del produttore per realizzare una puntata di 45 minuti ogni giorno per cinque giorni a settimana in onda da settembre a maggio. Cifre comunque inferiori a quelle di Un Posto al sole che, in onda su RaiTre nella fascia oraria appena precedente alla prima serata, fa in media la metà dello share. Rimangono così senza una prospettiva più di 300 lavoratori tra attori, tecnici e maestranze. E c'è già chi parla di una possibile ritorsione nei confronti di Banijay che è dietro anche al tanto bistrattato Che tempo che fa di Fabio Fazio che, per altro, è riuscito a invitare, e portare in Italia su RaiUno, il presidente francese Emmanuel Macron per un'intervista in onda la sera del 3 marzo. E a chi segue il Paradiso, come lo chiamano i fan, non resta che 'godersi' le ultime puntate in onda fino a maggio 2019.