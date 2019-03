Cosa ha detto Macron da Fazio a Che Tempo Che Fa

L'intervista di Fabio Fazio a Emmanuel Macron, che va in onda domenica sera su Raiuno nel programma Che Tempo Che Fa, ha una durata di 25 minuti ed è centrata sulle relazioni diplomatiche tra Italia e Francia, che hanno recentemente conosciuto momenti di tensione, poi sulla questione europea, con le elezioni del 26 maggio. Registrata in uno dei saloni dell'Eliseo da Fazio giovedì scorso, l'intervista presenta dei passaggi "intensi", soprattutto quando Macron affronta il tema delle elezioni europee. I costi del biglietto per andare a Parigi a intervistare Macron, «me li sono pagati da solo, non costa niente alla Rai», ha detto Fazio prima di lanciare l'intervista, rispondendo alle polemiche di questi giorni.

MACRON: «PERIPEZIE ITALIA-FRANCIA NON GRAVI»

«C'è stato un malinteso, ci sono state alcune affermazioni eccessive, ma queste peripezie non sono gravi, bisogna andare oltre. È questo di cui ho parlato con il presidente Mattarella, e per questo l'ho invitato in Francia», ha detto il presidente francese, «saremo insieme io e Mattarella per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il 2 maggio».