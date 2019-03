Trailer e recensione de La casa di Jack

1. L'ACCOGLIENZA A CANNES

Già alla prima proiezione dell'anteprima della Casa di Jack al Festival di Cannes, un centinaio di persone avevano lasciato la sala prima della fine del film. Gli spettatori sono stati davvero infastiditi dalla violenza nei confronti di bambini e donne. Chi invece era rimasto in sala ha offerto al regista una standing ovation.

2. LE DICHIARAZIONI CHOC

Per scrivere la sceneggiatura de La casa di Jack, von Trier si è ispirato ai romanzi scritti da Patricia Highsmith. Il regista, come sua abitudine, ha fatto discutere per alcune sue dichiarazioni. «Ho un po' di conoscenze riguardanti gli psicopatici», ha detto. «Io non ho mai ucciso nessuno, se lo facessi la vittima sarebbe probabilmente un giornalista».

3. IL DESIDERIO DI ESSERE ODIATO

Il regista ha detto di non essere in nessun modo preoccupato dall'accoglienza negativa ricevuta dal film, spiegando che piacere a tutti sarebbe un segnale di fallimento. Lars von Trier ha aggiunto che considererebbe un problema l'eventuale popolarità della sua opera e di non essere convinto che il lungometraggio sia stato odiato abbastanza dal pubblico.