Quali sono i dolci di Carnevale regione per regione

IL RITO DEL CARNEVALE IN CALABRIA

Ma il grosso grasso Carnevale dolciario italiano non si ferma qui: in alcune regioni ci sono delle chicche che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. Proviamo a raccontarvele e, per una volta, iniziamo dal Sud. In Calabria due giorni prima della festa le nonne e le mamme di uno stesso "distretto familiare" si organizzano per la frittura di nastrine (chiacchiere), nacatole (in alcune zone hanno la forma di gnocco, in altre di graffa), 'mpignolata (una piramide di palline di pasta fritta, unite dal miele), taralli con gileppo (glassa). Farina, uova, zucchero, burro o olio e, in alcuni casi (nacatole e taralli) lievito sono alla base di tutti questi dolci che, una volta preparati, vengono distribuiti a tutte le famiglie partecipanti al rito in cesti di vimini.