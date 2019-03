Keith Flint: se ne va l'icona di una generazione

LA CONSACRAZIONE DEL MERCATO GENERALISTA

E il disco di riferimento, The fat of the land, si staglia come la pietra miliare in cui la sintesi tra jungle e punk trova uno sbocco verso un mercato generalista che li consacra: accuse scontate di svendita in saldo, di auto-cannibalismo, ma forse era il pubblico a essersi sintonizzato sulle vibrazioni, sempre piuttosto estreme, dei Prodigy. Poi, certo, si potranno fare i paragoni del caso coi Chemical Brothers, coi Daft Punk o Fatboy Slim, si potrà dire che in realtà non avevano inventato niente e frullato di tutto, che – con Simon Reynolds – avevano «ucciso il rave», ma se quella sottocultura si è poi diffusa con la sinuosità di un fiume carsico, lo deve in una misura non trascurabile all'influenza dei Prodigy.