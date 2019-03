Dieci cose da sapere su Il Nome della Rosa di Umberto Eco

4. IL PRIMO TITOLO ERA "L'ABBAZIA DEL DELITTO"

L'abbazia del delitto fu il primo titolo scelto da Eco. Poi pensò a un titolo incentrato sul nome di uno dei protagonisti Adso da Melk infine arrivò Il Nome della Rosa titolo tanto filosofico quanto poetico. È una citazione, modificata, dal De contemptu mundi di Bernardo Cluniacense monaco benedettino del XII secolo: "Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus" ("La rosa primigenia esiste in quanto nome: noi possediamo nudi nomi"). È l'idea, spiegherà lo stesso Eco, che di tutte queste cose scomparse ci rimangono puri nomi.

5. GLI OMAGGI NEI NOMI: DA CONAN DOYLE A BORGES

Il nome del protagonista, il dotto francescano Guglielmo da Baskerville, saggio e maestro del metodo deduttivo, è ovviamente un tributo a Arthur Conan Doyle e al suo Sherlock Holmes la cui avventura più popolare è proprio Il mastino dei Baskerville. Adso, come lo stesso libro rivela, porta il nome dell'abate e teologo del X secolo Adso de Montier-en-Der autore del libello La nascita e il tempo dell'Anticristo, opera di grande popolarità nel Medioevo. L'abate bibliotecario cieco si chiama Jorge da Burgos con chiaro riferimento a Jorge Luis Borgés, autore amato da Eco che spiegò: «Tutti mi chiedono perché il mio Jorge evochi, nel nome, Borgés, e perché Borgés sia così malvagio. Ma io non lo so. Volevo un cieco a guardia di una biblioteca (il che mi sembrava una buona idea narrativa) e biblioteca più cieco non può che dare Borgés, anche perché i debiti si pagano».

6. IL VIOLINO, IL TEMPO IN SECONDI E I PEPERONI: GLI ERRORI STORICI

Per un'opera così complessa anche uno scrittore preparato e attento come Eco non poteva non cadere in qualche errore storico. Per quanto insignificante. Fu lo stesso autore a segnalarli e rimuoverli in un'edizione riveduta e corretta del romanzo uscita trent'anni dopo la prima edizione. In un punto del romanzo si cita un piatto cucinato con i peperoni e in un altro passaggio si parla della zucca. Arrivarono in Europa solo dopo la scoperta dell'America. Jorge da Burgos racconta a Guglielmo che Francesco d'Assisi «imitava con un pezzo di legno i movimenti di chi suona il violino», ma il violino nacque tre secoli dopo. «In un punto Adso», rivelò Eco, «parla di secondi ma è un errore: nel Medioevo quella misura non c’era».

7. DA SAN MICHELE IN VAL DI SUSA A CASTEL DEL MONTE: I LUOGHI DEL ROMANZO

Nelle pagine del libro si parla di un'abbazia del Nord Italia. Eco fu ispirato da diversi luoghi. Innanzitutto dal santuario della Sacra di San Michele in Val di Susa a 40 chilometri da Torino. Poi il Santuario del XVI secolo della Madonna della Guardia in Liguria, sulla vetta del monte Figogna. La pianta di Castel del Monte in Puglia rivive nella forma della biblioteca ottagonale e del suo labirinto. Il regista Jean-Jacques Annaud girò il film in due diverse località: una collina nei pressi di Roma e il monastero di Kloster Eberbach vicino a Francoforte, in Germania. La fiction Rai ha come set diversi luoghi in Lazio e in Abruzzo dove l’abbazia è stata ricreata presso il castello di Roccascalegna e l'eremo di Santo Spirito a Roccamorice.

8. LA "CONDANNA" DI ECO: NON PARLATEMI DE 'IL NOME DELLA ROSA'

Al Salone del Libro di Torino del 2011 Umberto Eco disse «Spero che non mi chiederete de Il Nome della Rosa. Perché io odio questo libro, lo odio moltissimo. Ho scritto sei romanzi, i successivi cinque mi sono venuti molto meglio». Era una battuta, ma il successo internazionale del libro fu anche, per lo scrittore, una "condanna" sul resto della sua carriera da romanziere. «Ci sono autori fortunati che toccano il picco delle vendite alla fine della loro vita», spiegò Eco, «e autori disgraziati che lo toccano all'inizio. Quando al tuo esordio vendi tantissimo, dopo puoi anche scrivere La Divina Commedia ma non raggiungerai mai più quelle cifre».

9. IL LITIGIO CON KEN FOLLETT

Tanti gli ammiratori del romanziere Umberto Eco. Ma tra loro non c'è Ken Follett. Follett, anch'egli frequentatore letterario dell'Evo Medio disse che preferiva Dan Brown allo scrittore italiano. «Vorrei non essere così noioso», rispose a chi proponeva un paragone tra i suoi romanzi e quelli dell'autore italiano. Eco rispose piccato accusando Follett di «sciatterie nanesche».

10. IL CONFLITTO TRA RAGIONE E OSCURANTISMO

In un romanzo così ricco e complesso con tanti livelli di lettura non poteva mancare un’interpretazione e una polemica politica. Il Nome della Rosa è un'apologia della ragione, ma per alcuni addirittura un grande manifesto anticlericale. Guglielmo da Baskerville infatti, secondo una lettura a volte usata strumentalmente, incarna la ragione illuministica che sfida l'oscurantismo ma c'è chi vi ha visto una battaglia contro la morale cattolica. Guglielmo è un francescano sui generis razionalista (come Sherlock Holmes) e distaccato dalla Chiesa. Sfida le tradizioni. Le altre figure religiose sono fanatiche e oscurantiste, dal francescano Ubertino da Casale che condanna i libri e la loro cultura a Bernardo Gui, il terribile inquisitore. I Benedettini non sono i custodi della cultura, bensì i censori e gli oscurantisti. Ciechi come il loro bibliotecario Jorge de Burgos.