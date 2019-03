Guida a Fa' la cosa giusta 2019

L’ accoglienza è un altro tema fondamentale: in fiera sono messi a confronto i modelli che funzionano per facilitare l’integrazione, con un particolare focus sul tema dell'accoglienza in famiglia e di quella dei minori non accompagnati. Cecilia Strada e Alessandro Bergonzoni presentano il progetto Mediterranea. Saving Humans, la nave della rete di realtà della società civile attiva da novembre nelle acque del Mediterraneo centrale. Tra gli ospiti degli incontri anche Cristina Cattaneo, medico legale impegnata da anni a dare un nome alle vittime del Mediterraneo e Giorgia Linardi, portavoce della Ong Sea Watch. Anche la scuola è al centro della fiera con il salone Sfide. La scuola di tutti: un ricco programma di incontri, laboratori e seminari che affrontano la didattica tra museo e scuola, la parità di genere in ambito scolastico e della ricerca, l'educazione alla giustizia sociale.