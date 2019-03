A un mese da Sanremo chi ha vinto davvero?

CRISTICCHI, UN CLASSICO ISTANTANEO

La canzone di Cristicchi non era neppure una canzone in senso stretto: era, è un'aria d'opera; non è un rap, è un parlato, uno spoken che si apre alla romanza; non inseguiva mode, si palesava orgogliosamente fuori tempo come poteva esserlo un 40enne tornato alla musica cantata dopo lunghi anni di teatro storico, sociale, misticheggiante. Ebbene, questa creatura strana, quinta arrivata per le astruse valutazioni intrecciate di fin troppe giurie, si è guadagnata il premio dell'orchestra e quello per l'interpretazione: ma, al di là dei riconoscimenti ufficiali, ha saputo incarnarsi nell'immaginario di chi la ascoltava come nessuna altra: già nei giorni sanremesi finiva cantata nelle scuole, nelle chiese, secondo curiosa e non sempre comprensibile moda che si va diffondendo sempre più. Dopodiché, lungi dall'esaurire il suo corso, lo ha intensificato, diventando un classico istantaneo, un tramite emozionale, domenica scorsa è persino affiorata nel programma televisivo Linea Verde.

ABBI CURA DI ME HA SENSO OLTRE IL FESTIVAL

Non sono più tempi di canzoni come modi di dire: «​Vado al massimo», «quando una radio è libera, ma libera veramente», «Gianna Gianna aveva un coccodrillo e un dottore», «Viva la Rai», cliché che resistono perché niente ha saputo sostituirli. Oggi ci sono le Rolls Royce di Achille Lauro, che stanno al rock and roll come i trettrè del Volo stanno alla musica lirica. Ebbene, Abbi cura di me si è conquistata un suo senso al di fuori del festival, al di là delle intenzioni: che poi la lunga confessione di Cristicchi parli di un uomo che ritorna a se stesso, o dalla propria compagna, o a una tensione del sacro smarrita lungo il percorso, conta relativamente. Quello che importa, è che ciascuno può fare sua quest'aria sinfonica e nella personalizzazione del sentimento esce tutto l'esito di una composizione che non sarà canzone in senso stretto, ma della canzone mantiene il requisito principe: appartenere a tutti, lasciarsi fraintendere e reinterpretare da ciascuno secondo bisogno, sensibilità, cultura. Quando una canzone esce da se stessa per entrare nella vita di chi si sbatte ogni giorno, maggiore successo non c'è, esito più auspicabile non esiste.