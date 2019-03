Corona e l'irresistibile leggerezza dell'impunità

Lo racconta l'interessato in uno dei suoi ricorrenti libretti di avventure, ossia di memorie: «Me le portavano in comunità, tutti sapevano tutto», si vantò Fabrizio, che nel frattempo aveva preso a rispettare con scrupolo il percorso terapeutico fissato dal rigoroso Tribunale di Sorveglianza: una sera in discoteca, un'altra in uno studio televisivo, una rissa fuori da un locale televisivo, un litigio al Grande Fratello Vip, forse recitato, con la conduttrice Ilary Blasi, uno sbattimento, altrettanto orchestrato, sul tavolo di cucina con Asia Argento, una capatina al boschetto della droga di Rogoredo per conto di Massimo Giletti, una umiliazione all'Isola dei Famosi per un cantante di 75 anni che non si chiama Mick Jagger ma Riccardo Fogli. Al punto che la procura generale si è sentita presa per i fondelli e ha chiesto, una volta di più, la revoca dell'affidamento, originariamente concordato in contesti meno avventurosi quali comunità terapeutiche e ospedali, con rientro in casa non oltre le ore 23. Un regime francescano parso inadeguato perfino al Tribunale di Sorveglianza, che pure l'aveva fissato, ma al quale tanta effervescenza è sempre parsa organica all'esercizio del lavoro.