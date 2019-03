Le pagelle dell'ottava puntata di Masterchef 2019

I migliori sono Gloria e Gilberto che diventano i capitani nella prova esterna, consistente nel sostituire, per una sera, le brigate di due storici ristoranti dei Navigli di Milano. Una prova utile che fa capire ai concorrenti com'è veramente lavorare in un ristorante, cosa significa gestire una cucina vera e professionale, cucinare incalzati dal tempo, sotto la pressione degli ordini dei clienti. Vincono i blu capitanati da Gloria: si salvano Federico, Salvatore e Giuseppe. I rossi, guidati da Gilberto, perdono e vanno al pressure test. Antonino Cannavacciuolo, che ha osservato il lavoro dei rossi in esterna, decide di salvare Gilberto e Alessandro. Guido, Loretta, Verando affrontano la prova finale insieme alle peggiori dell'invention test, Valeria e Virginia. Nel pressure i concorrenti devono simulare un servizio di food delivery: nel momento in cui sul loro tablet apparirà l'ordine richiesto dai giudici, dovranno fare la spesa, cucinare il piatto e consegnarlo. I piatti da preparare sono: popcorn in 10 minuti, club sandwich in 20 e maiale con ananas in agrodolce in 60. Loretta, Guido e Valeria si salvano, Virginia e Verando devono togliersi il grembiule e uscire per sempre dalla cucina di Masterchef.