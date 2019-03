Start di Ligabue è un album per ultracinquantenni

Poi, nel 2017, quando l'età comincia sul serio a intaccare i risvegli, e te ne accorgi, la botta: l'accidente dei cantanti, i polipi in gola, l'operazione e ti dicono che torna tutto come prima ma se canti per vivere non puoi non preoccuparti, non puoi non sentire l'angoscia: mi sono fottuto il mio principale strumento, quello che mi dà da mangiare e anche bene? Dicono che, dopo una malattia seria, si esca, se se ne esce, rinati. Che uno sia persino tentato di ringraziarlo, l'accidente, per cosa lo ha fatto diventare. Ligabue lo fa con un disco che definisce nuovo sotto molti aspetti, che naturalmente spalanca il solito tour delle grandi occasioni e dal grande promoter, il solito Ferdinando Salzano che, ricorderete, lo ha chiamato a Sanremo per conto di Claudio Baglioni, in modo da presentare con largo anticipo l'album che esce l'8 marzo e si chiama Start.