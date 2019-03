Orbiting, il bisogno di spiarsi in Rete

TRA VOYEURISMO, FANTASIE E DESIDERI INCONFESSABILI

Perché non c’è nulla di più facile, impermanente e meno impegnativo di un like. Mossi, in questa ondivaga, superficiale e compulsiva navigazione online, da interesse voglioso e pruriginoso, ma anche no. Puro voyeurismo, impiccionismo da comari 2.0. Versione social della curiosità e pettegolezzo da bar o da parrucchiera. Ma anche desiderio di evasione avventurosa, fantasie estreme, possibile coronamento di desideri inconfessati e inconfessabili. Come dire? Ce n’è per tutti e per tutti i gusti. Perché la parola impossibile che già la pubblicità aveva disinnescato sul web è stata abrogata definitivamente. Facile.it è l’equivalente contemporaneo, ancorché molto meno tragico e ben più comico, della scritta concentrazionaria «Il lavoro rende liberi».

DAL GHOSTING AL NETFLIX AND CHILL: I FENOMENI DEGLI ULTIMI ANNI

Ma tornando all’orbiting, in senso stretto, esso può essere considerato l’ultimo precipitato o manifestazione di una fenomenologia comportamentale che negli ultimi sei-sette anni ha visto proporsi il ghosting (ovvero sparire improvvisamente magari dopo mesi che si conversa e ci si scambia messaggi, magari essendosi anche incontrati di persona); il Netflix and chill (invitare un partner per una notte di divertimenti erotici, avendo come sottofondo Netflix, sorta di versione 2.0 della classica collezione di farfalle); il breadcrumbling (letteralmente “briciole di pane”, cioè non tagliare del tutto i legami con il dater, la persona che si è incontrata sul sito di dating, ma farsi vivo ogni tanto, con messaggi flirtanti anche spinti, ma poco impegnativi). Insomma tenere un rapporto a bagnomaria, in ossequio all’assunto che le relazioni sociali sul web sono tiepide.