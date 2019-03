Il surfista di "Un mercoledì da leoni" e una vita di alcol e droghe

Jan-Michael Vincent era diventato, nel ruolo dell'inquieto Matt Johnson, uno degli indimenticabili protagonisti, insieme con William Katt e Gary Busey, di un film iconico sul surf ma anche sugli anni delle guerra in Vietnam, come Un mercoledì da leoni di John Milius (1978). Aveva una passione profonda e mai dimenticata per il mare: Vincent è morto il 10 febbraio 2019 a 74 anni per arresto cardiaco a Asheville, in North Carolina, ma la notizia è stata diffusa solo nella giornata del 9 marzo. Classe 1945, nato a Denver in Colorado, l'attore da inizio carriera, a fine Anni 60, ha alternato grande e piccolo schermo, recitando in serie come Bonanza, Marcus Welby e Sulle strade della California. È arrivato al film di Milius anche grazie a ruoli di contorno ma di grande intensità come quello in Allucinante notte per un delitto (1971) di Herbert B. Leonard a fianco di Robert Mitchum, per il quale ha ottenuto la sua prima candidatura ai Golden Globe; la seconda arrivò 12 anni dopo per la miniserie Venti di guerra, sempre insieme a Mitchum, e con Ali McGraw.