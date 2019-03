Trailer e recensione di Cocaine - La vera storia di White Boy Rick

4. L'INCONTRO CON IL VERO WHITE BOY RICK

Il regista ha incontrato il "vero" Rick Wershe in prigione, e lo ha descritto come una persona divertente e in grado di tirare su il morale a chiunque. Demange è inoltre rimasto colpito dalla sua totale mancanza di autocommiserazione.

5. UNA STORIA EDULCORATA

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick secondo i critici non riscostuisce in modo accurato i fatti accaduti. Al centro delle polemiche, in particolare, c'è la figura di Wershe Sr. che sarebbe stata edulcorata. Il padre di Rick, ha raccontato il giornalista Vince Wade, autore di un saggio sulla storia di White Boy Rick, era un padre violento che ha messo a rischio la vita del figlio pur di ottenere soldi dal Fbi. Rick Jr., inoltre, prima di collaborare con gli agenti non era particolarmente rilevante nel mondo del narcotraffico.