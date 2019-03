La battaglia contro la balbuzie di Giovanni Muscarà

IN ITALIA CI SONO QUASI 1 MILIONE DI BALBUZIENTI

In Italia i balbuzienti sono quasi 1 milione, l’80% uomini, una marea silenziosa, che troppo spesso tende a rintanarsi nel silenzio dell’imbarazzo o nell’ansia del nervosismo. Tra questi, 150 mila circa sono minori, certamente i più fragili e quelli su cui il silenzio forzato pesa come un macigno. «Ricordo come se fosse ieri la mia prima interrogazione al liceo», racconta Muscarà a Enrico Cisnetto, «quando tutta la classe si sbellicava dal ridere vedendomi annaspare, mentre la professoressa di latino e greco guardava per terra per non ridermi in faccia». Nell’88% dei casi la balbuzie regredisce naturalmente entro i sei anni di età, per gli altri le difficoltà rimangono e rischiano di influire in modo terribile nella formazione della personalità e nella capacità di relazionarsi. Muscarà quegli anni se li ricorda bene, e ne parla con disarmante autoironia: «Al bar al posto del caffè ordinavo un “lungo”, perché sapevo che pronunciando la lettera C ci avrei messo tre quarti d’ora. Oppure prima di un appuntamento con una ragazza bevevo due-tre birre, per essere più sciolto».