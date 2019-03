La polemica tra Sala e Fontana sui soldi sauditi alla Scala

NEL CDA ANCHE UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE

Il presidente Fontana «dice che non ne sapeva nulla», ha aggiunto Sala che poi si è rivolto nel post direttamente al governatore lombardo. «Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che, è tutto verbalizzato, il cdA della Scala dell'11 febbraio ha discusso della questione e che la Regione ha una rappresentante nel cda, come faceva a non essere al corrente di una questione così delicata?». «Delle due l'una», ha continuato, «O il suo rappresentante in cda non ha compreso una comunicazione così importante e rilevante per Milano e la Lombardia e non la avverte, e allora lo revochi immediatamente, oppure lei fa il furbo». Infine Sala ha ribadito che nel cda del 18 marzo «esamineremo le carte, è inutile arrivare a conclusioni prima».