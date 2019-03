Chi era Fra Dolcino, l'eretico de Il Nome della Rosa

Nato a Prato Sesia nell’attuale provincia di Novara attorno al 1250, Dolcino era figlio di un prete secondo quell’Anonimo Sincrono che è considerato fra le fonti più attendibili della vicenda: «Uomo del tutto sconosciuto, eretico della maggior specie, giunse all’improvviso e inaspettatamente con alcuni suoi complici da regioni lontane nella diocesi di Vercelli nell’anno del Signore 1303». Tra queste «regioni lontane» c’era stata appunto il Trentino, dove aveva conosciuto Margherita. Una testimonianza registrata nei verbali dell’Inquisizione lo descrive però in principio come «un brav’uomo che diceva belle parole». Un predicatore che sosteneva la necessità che la Chiesa si spogliasse delle proprie ricchezze per tornare alla povertà del Cristo, come avevano fatto in realtà tanti altri: alcuni diventati eretici, come Pietro Valdo; ma qualcuno anche riconosciuto poi come santo come Francesco d’Assisi.