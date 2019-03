La Scala e i soldi dell'Arabia saudita che puzzano

In compenso continuiamo tranquillamente ad avere rapporti con l’Egitto, che si è accanito con altrettanta brutalità su corpo di Giulio Regeni fino a trucidarlo. Firmiamo trattati sulla via della Seta con i cinesi che proprio un modello di democrazia non lo sono, e glorifichiamo Vladimir Putin e santa madre Russia che con gli oppositori sappiamo come si comporta. In più, senza andare lontano, c’è un intero quartiere di Milano, quello dei grattacieli per cui il capoluogo lombardo va giustamente fiero, che è in mano al Qatar, con cui i Paesi arabi hanno interrotto i rapporti accusandolo di finanziare il terrorismo. Che magari era in parte una scusa per regolare rivalità geopolitiche nella regione, ma la cui contiguità con i Fratelli musulmani (terroristi per i sunniti, forza politica borderline per gli occidentali) è un fatto acclarato. Due pesi e due misure, dunque. E vale sempre più la sensazione che il 'No pasaran!' frapposto ai sauditi sia una scusa per un regolamento di conti tra la Milano città Stato e l’orda sovranista che vorrebbe portare i suoi cavalli ad abbeverarsi sui Navigli.